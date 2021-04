Anápolis registra mais 20 mortes por Covid-19 e 209 novos casos confirmados

Os hospitais enviaram à Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) nesta quarta-feira (07) a confirmação de mais 20 mortes por Covid-19.

De acordo com a pasta, chegou a notificação do óbito de um homem, de 56 anos, que faleceu no dia 29 de março; uma mulher, de 60, que foi a óbito no dia 30; um homem, de 77, que faleceu no dia 31; uma mulher, de 70, que faleceu no dia 1º de abril.

Além de uma mulher, de 56 e dois homens, de 52 e 84, que foram a óbito no dia 02; dois homens, de 42 e 68, que faleceram no dia 03; um homem, de 81, que faleceu no dia 04; um homem, de 66 e duas mulheres, de 52 e 68, que foram a óbito no dia 05; três mulheres, de 28, 55 e 56, e três homens, de 48, 70 e 73, que faleceram ontem (07);

e um homem, de 66, que foi a óbito hoje.

As vítimas estavam internadas no Hospital Municipal, Santa Casa, Hospital Alfredo Abrahão, Hospital Evangélico, Norma Pizzari, Cliame e Ânima. Chegou a 918 o número de vítimas fatais, que varia e chega com atraso porque as unidades estão sobrecarregadas e são elas que repassam a lista para Semusa produzir o boletim diário.

Nas últimas 24h foram confirmados 209 novos casos – 101 em moradores do sexo feminino, com idade entre 11 meses e 77 anos, e 108 em moradores do sexo masculino de 11 a 86 anos. O acumulado está em 33.193, mas a Vigilância Epidemiológica diz que 25.836 se referem à pacientes que já receberam alta e, portanto, são considerados curados.

A ocupação atual de UTIs para Covid-19 na rede municipal de Anápolis está em 79%, com 74 dos 93 leitos exclusivos com internados. Já as enfermarias, que têm 80 das 109 vagas preenchidas, contabiliza taxa de ocupação de 73%.