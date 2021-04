Crime violento termina com confronto e homem morto em Anápolis

Um bandido ainda não identificado morreu na manhã desta quinta-feira (08) após confrontar policiais da Companhia de Policiamento Especializado (CPE), no Jardim Promissão, bairro do extremo Norte de Anápolis.

Ao Portal 6, o major Fábio Costa, comandante da CPE, explicou que a ação ocorreu após uma mulher ser alvo de um roubo extremamente violento poucos minutos antes.

A corporação, ao saber do caso, conseguiu localizar rapidamente o suspeito e o veículo da vítima.

“O individuo tentou fugir da equipe, teve um acompanhamento e cerco. Durante a tentativa de abordagem, esse individuo atirou contra as equipes e teve um revide. Ele foi conduzido ao hospital ainda com vida, mas infelizmente não resistiu e veio a óbito”, afirmou o comandante.

No local do confronto, os policiais conseguiram recuperar o carro da mulher e também fizeram a apreensão da arma de fogo que estava com o homem.

Mais informações devem ser divulgadas pela CPE ao longo do dia.