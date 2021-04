Garotinho não quis fazer lição da escola e mãe chamou a polícia para convencer

Em tempos de pandemia, em que as aulas são virtuais, garantir o aprendizado dos filhos exige muita paciência e esforço dos pais. No entanto, nem sempre a criança que perdeu o vínculo com a escola se sente estimulada a fazer uma lição de casa e convencê-la é necessário.

Foi o que fez uma mãe, na província de Chaco, na Argentina, para conseguir “animar” um garotinho de oito anos a concluir o dever.

Para fazer com que o menino focasse nos estudos ela foi diretamente na delegacia pedir ajuda para os policiais – que toparam em realizar a “missão”.

A estratégia da mulher era que, ao se deparar com as autoridades, o menino se sentisse motivado a realizar as atividades escolares.

A ideia deu certo e até uma ajuda dos agentes nas tarefas o jovem ganhou.

Eles também notaram que a familia do garotinho era humilde e se mobilizaram para arrecadar alimentos.

A ação chamou a atenção das mídias locais e da Polícia de Chaco, que reconheceu o gesto nobre da guarnição com um baita elogio nas redes sociais.