Os detalhes da ação em que bandido morreu em confronto com a CPE de Anápolis

A manhã desta quinta-feira (08) foi movimentada em Anápolis por conta de uma rápida operação que a Polícia Militar conseguiu empreender para encontrar o suspeito que assaltou uma mulher numa padaria do Setor Sul Jamil Miguel.

O Portal 6 foi atrás dos detalhes do crime e descobriu como uma guarnição da Companhia de Policiamento Especializado (CPE), considerada a tropa de elite da corporação na cidade, precisou agir para detê-lo e recuperar o veículo e demais pertences que ele havia roubado da vítima.

Ele, que ainda não teve nome e idade revelada, estava fugindo com o veículo pela BR-414, quando passou pela viatura. Os policiais, já sabendo das características do bandido e do automóvel, não perderam tempo e iniciaram a perseguição.

Mesmo diante dos sinais sonoros e luminosos feitos pela guarnição, o rapaz não quis parar e entrou com o veículo em uma estrada vicinal próxima ao Residencial Monte Sinai.

Em dado momento, ele desceu do Fiat Uno e saiu atirando contra a viatura. Os policiais revidaram e ele foi atingido por diversos disparos.

Levado pelo Corpo de Bombeiros com vida ao Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA), ele não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade.

O carro roubado, assim como os demais pertences da vítima, que tem 28 anos, já foram entregues à Polícia Civil.