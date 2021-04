Clínica de Anápolis tem tratamento de reabilitação para pacientes com Síndrome Pós Covid-19

O processo de recuperação da Covid-19 vai além de receber alta do hospital. Isso porque são vários os pacientes que apresentam sintomas de diferentes níveis em decorrência da doença e precisam de uma série de cuidados.

Pensando nisso, a OligoFlora Anápolis, rede de clínica pioneira em estética funcional, que desde 1999 oferta tratamentos corporais e faciais para beleza sustentável, decidiu implantar um “Tratamento Pós-Covid”.

A iniciativa envolve reabilitação física com fisioterapeuta, tratamentos psicológico e de bem-estar, focando no equilíbrio do metabolismo para combater sintomas como fraqueza muscular e respiratória, fadiga e alterações de sensibilidade que causam limitações físicas, cognitivas ou psíquicas.

O objetivo da OligoFlora é contribuir diretamente para que os pacientes superem as dificuldades, se readaptem e tenham uma melhor qualidade de vida.

“Muitas pessoas estão falecendo após se recuperarem da Covid, pois o tratamento não acaba ao vencer o vírus. Existem síndromes que estão deixando as pessoas debilitadas e levando ao óbito, muitas vezes de forma súbita. Tão importante quanto combater a doença no período da infecção é tratar dos sintomas que ficam, e os especialistas chamam de “Síndrome Pós-COVID”, explicou Eduardo Alexander Alves, proprietário da Clínica.

“Em conversa com médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, estruturamos um protocolo, que conta com uma equipe de profissionais qualificados para tratar dessas pessoas que venceram a batalha contra o coronavírus, mas que precisam de um tratamento para voltarem à rotina normal”, acrescentou.

Conheça em detalhes os três pilares do “Tratamento Pós-Covid”, exclusivo da OligoFlora Anápolis

Fisioterapia: Focada na reabilitação pulmonar e motora, seguindo protocolos específicos para cada paciente.

Psicologia: Trabalha para recuperar a concentração e controlar a ansiedade e outras queixas emocionais apresentadas.

Bem-estar: Reabilitação nutricional em conjunto com cuidados terapêuticos para alívio da tensão e ansiedade, através de massagens e ionização com oligoelementos. Essa etapa inclui o Programa Você Bem, um tratamento com terapias complementares que resultam no fortalecimento do sistema imunológico, entre outros benefícios.

