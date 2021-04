Em Anápolis, morador em situação de rua foi brutalmente espancado enquanto dormia

A Polícia Militar precisou ser acionada nesta sexta-feira (10) para atender um caso grave de agressão contra um rapaz de 28 anos, na Avenida Faiad Hanna, no Cidade Jardim, bairro da região Central de Anápolis.

O caso foi descoberto por meio de denúncia anônima de testemunhas, que presenciaram o momento em que dois homens começaram a espanca o jovem com pauladas.

No local, a vítima foi encontrada consciente. Ele relatou que é morador em situação de rua e estava dormindo, quando começou a ser espancado por dois desconhecidos, sem motivos. Depois da agressão, os autores fugiram.

O rapaz teria chegado a desmaiar por um momento e apresentava ferimentos nas pernas, braços, costas e cabeça.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi chamada para realizar os primeiros socorros e afirmou ter encaminhado a vítima ao Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA).

A reportagem entrou em contato com a unidade para solicitar o quadro clínico do jovem. A assessoria de comunicação, porém, informou que o paciente não está no local.