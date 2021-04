Policial Federal Suender recebe alta e homenagem de apoiadores

Internado desde o final de fevereiro após contrair o novo coronavírus, o vereador Policial Federal Suender (PSL) recebeu alta neste domingo (11).

A notícia veio através de um vídeo no Instagram do parlamentar.

No vídeo publicado, Suender sai do Ânima Centro Hospitalar sendo levado pela esposa em uma cadeira de rodas e segurando ele próprio cartazes com as frases “venci o coronavírus” e “eu sou um milagre de Deus”.

Apoiadores o esperavam na porta no hospital com placas de apoio e comemoração.

“Agora vamos fazer uma tarefa árdua que é a reabilitação, mas o mais importante é estar com vocês”, disse ele.

Como repercutido pelo Portal 6, Suender chegou a ficar com 90% dos pulmões comprometidos. Na UTI, ele foi intubado e precisou de antibióticos fortes para diminuir a infecção.