Curso de Pedagogia da UniEVANGÉLICA completa 60 anos de existência

Formar educadores, contribuir com o desenvolvimento da educação e servir como pilar para a construção de uma sociedade mais justa, onde a educação seja uma base forte, é o alvo do Curso de Pedagogia do Centro Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA, que completou 60 anos de existência no dia 04 de abril.

Uma programação extensa será oferecida à comunidade, totalmente online e com a participação ampla de representantes da comunidade acadêmica – para acompanhar, basta acessar a programação completa no site e redes sociais da UniEVANGÉLICA.

A história do Curso de Pedagogia remonta ao ano de 1961, quando foi criada a Faculdade de Filosofia Bernardo Sayão. Posteriormente, passou a funcionar no extinto Instituto Superior de Educação (ISE) e hoje existe de forma independente, mantido pela Associação Educativa Evangélica.

“O Curso de Pedagogia deve ser considerado um dos bens mais preciosos da Associação Educativa Evangélica. A explicação é simples, porém forte como sua existência: formar educadores comprometidos com a sociedade é uma missão que poucos conseguem cumprir. E temos o orgulho de dizer que, ao longo dos anos, formamos profissionais qualificados e contribuímos para o desenvolvimento educacional em Anápolis, Goiás e, por que não dizer, no Brasil”, declara o presidente da Associação Educativa Evangélica, Augusto César Rocha Ventura.

O Reitor do Centro Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA, Carlos Hassel Mendes, evidenciou a importância do Curso de Pedagogia para o desenvolvimento educacional no Estado de Goiás: “foi um dos primeiros cursos oferecidos pela Associação Educativa Evangélica e também está entre os primeiros de Pedagogia ofertados no Estado de Goiás. Temos que celebrar e desejar vida longa a esta importante área do conhecimento. Formar educadores não é tarefa fácil, mas nossos professores e demais profissionais estão cumprindo este objetivo com maestria”.

Programação – 60 anos do Curso de Pedagogia

13/04 – 18h

– Tema Webinar: A relevância do curso de Pedagogia da UniEVANGÉLICA: um breve histórico

Convidadas: Libna Lemos Ignácio Pereira (Ex coordenadora do Curso de Pedagogia UniEVANGÉLICA) e Sandra Elaine Aires de Abreu (Professora da UniEVANGÉLICA).

Mediadoras: Fabrícia Borges de Freitas Araújo (Coordenadora do curso de Pedagogia da UniEVANGÉLICA) e Maria Clemência Pinheiro de Lima Ferreira (Professora da UniEVANGÉLICA)

– Lançamento do vídeo do curso (histórico)

14/04 – 18h

– Tema: Webinar: As contribuições do curso de Pedagogia da UniEVANGÉLICA na promoção do ensino em diferentes realidades

Convidadas: Eerizânia Freitas Lobo (Secretária de Educação do Município de Anápolis / GO), Márcia Áurea Oliveira Lacerda (Secretária de Educação do Município de Pirenópolis / GO), Nara Nubia Alves da Costa Fonseca (Coordenadora Pedagógica do SESI. Anápolis / GO), Viviane de Moraes Abrão (Membro do Conselho Municipal de Educação de Anápolis – GO) e Rosângela Marques R. Cardoso (Diretora da Rede Municipal de Educação, Ouro Verde – GO).

Mediadora: Fabrícia Borges de Freitas Araújo (Coordenadora do Curso de Pedagogia da UniEVANGÉLICA).

15/04 – 18h

– Tema: Webinar: As ações para além da sala de aula: a extensão acadêmica do curso de Pedagogia da UniEVANGÉLICA.

Convidados: Dayanne Alves de Moura Mota (Assessora Pedagógica do Programa Integração AABB Comunidade – Parceiros do Bem – Anápolis/GO), Oliveira Adão Miguel (Diretor do colégio público nº915 no Município da Matala, Angola), Nelma Maria Granja (Gestora da escola Maria Montessori- APAE Anápolis/GO), Glauce Ribeiro de Paula Martins (Psicopedagoga clínica e hospitalar na UPA Pediátrica – Anápolis/GO), Hadassa Rodrigues Santos (Pedagoga na UPA – Pediátrica – Anápolis/GO).

Mediadora: Maria Clemência Pinheiro de Lima Ferreira (Professora da UniEVANGÉLICA).

– Lançamento da Exposição de fotos Virtuais.

16/04 – 18h – Encerramento – Roda de conversa no Instagram

– Tema: O protagonismo do aluno do curso de Pedagogia da UniEVANGÉLICA.

Convidados: Anderson da Silva (Acadêmico do 5º período do curso de Pedagogia da UniEVANGÉLICA), Jéssica Santos Rodrigues (Acadêmica do 6º período do Curso de Pedagogia EAD) e Thalita Maria Corcino Sousa (Egressa do curso de Pedagogia da UniEVANGÉLICA – 2016)

Mediadora: Maria Cecília Amaro Freitas Martinez (Professora do Curso de Pedagogia da UniEVANGÉLICA).