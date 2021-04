É fake news o texto atribuído ao Portal 6 para prejudicar o delegado Daniel Nunes

É falsa e criminosa a “notícia” atribuída ao Portal 6 sobre uma suposta investigação do Ministério Público contra o delegado da Polícia Civil, Daniel Nunes.

O texto apócrifo começou a circular nesta segunda-feira (12) em grupos do WhatsApp e foi enviado aos administradores pelo número (62) 9939-3754. O telefone não pertence ao Portal 6 e nem a nenhum dos repórter e funcionários da empresa.

“Todas as notícias e reportagens produzidas pelo Portal 6 são publicadas no site e compartilhadas nas redes sociais com perfis oficiais. Recomendo aos internautas que consumam nosso trabalho apenas por esses meios, pois não é a primeira vez que gente inescrupulosa usa o nome da empresa para tentar dar ares de verdade a fakes news de cunho político ou policial”, lembra Danilo Boaventura, diretor de Conteúdo e editor-chefe do Portal 6.

Todos esses aspectos foram ponderados com Daniel Nunes, que entrou em contato no início da tarde para alertar o que estava acontecendo.

O Portal 6 acionará sua assessoria jurídica para decidir quais providências legais tomará para identificar o criminoso que está marginalmente usando o nome da empresa jornalística para prejudicar o delegado.