Encceja é adiado e provas não serão mais aplicadas no dia 25 de abril

O Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) foi adiado para o dia 29 de agosto de 2021. Inicialmente agendada para dia 25 de abril, as provas foram reagendadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) em decorrência da alta de casos de Covid-19 na maioria dos estados brasileiros.

Com o Encceja adiado, o participante que não concluiu os estudos na idade correta e quer obter a certificação do Ensino Fundamental ou do Ensino Médio tem mais tempo para se preparar para o exame – composto por quatro provas objetivas, cada uma com 30 questões de múltipla escolha, e uma redação.

Segundo o Inep, a nota mínima exigida é de 100 pontos nas provas objetivas e de 5 pontos na redação.

Para a certificação do ensino fundamental, o participante é avaliado em Ciências Naturais, Matemática, Língua Portuguesa, Língua Estrangeira moderna, Artes, Educação Física, Redação, História e Geografia. Já para o ensino médio, as áreas avaliadas são Ciências da Natureza e suas tecnologias; Matemática e suas tecnologias; Linguagens, códigos e suas tecnologias e redação, e Ciências Humanas e suas tecnologias.

No dia 29 de agosto, duas provas serão aplicadas pela manhã (Ciências da Natureza e Matemática) e duas provas, mais a redação, serão aplicadas à tarde (Ciências Humanas, Linguagens e Redação). Veja abaixo os horários das provas do Encceja 2020:

Manhã

Abertura dos portões: 08h

Fechamento dos portões: 08h45

Início das provas: 09h

Término das provas 13h

Tarde

Abertura dos portões :14h30

Fechamento dos portões: 15h15

Início das provas: 15h30

Término das provas: 20h30

Cartão de confirmação de inscrição

Quem se inscreveu no Encceja deve acompanhar a situação de sua inscrição no site do Inep para obter seu cartão de confirmação, que será divulgado em data a ser definida pelo Instituto. O cartão informará o número de inscrição, a data, hora e local de realização das provas, as áreas de conhecimento e o nível de ensino.