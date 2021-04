Mudança em Caio Afiune desde que saiu de Anápolis e foi para o BBB 21 choca fãs

Os fãs que acompanham o Caio Afiune no BBB 21 com certeza já notaram que o fazendeiro está diferente desde que saiu de Anápolis para o confinamento no reality.

Nesses quase três meses, o anapolino teve um rápido emagrecimento e essa visível perda de peso tem despertado preocupação.

Um dos motivos é que Caio, inclusive, revelou há algumas semanas que tem tido dificuldade de se alimentar por conta da ansiedade.

Outro é que no BBB 21 existe a cozinha xepa, onde quem não é escolhido pelo líder tem a comida regrada e um cardápio sem muitas opções.

E não é só o fazendeiro que perdeu peso não. O doutorando em economia Gilberto também emagreceu bastante desde o início do programa da TV Globo.

Um internauta chegou a comentar no Twitter que parece que tanto Caio quanto Gil estão no Survivor, reality de sobreviência onde os participantes devem prover para si mesmos comida, água, fogo e um abrigo.