Os detalhes da operação em que a CPE encontrou lista de pessoas que seriam assassinadas em Anápolis

Após vários dias monitorando uma residência no Residencial Jandaia, bairro da região Norte de Anápolis, policiais da Companhia de Policiamento Especializado (CPE) conseguiram realizar a detenção de dois jovens neste final de semana.

Por denúncia anônima, a corporação soube que o local estaria funcionando como um ‘disque-droga’. No sábado (10), depois de muita espera, os agentes viram na porta um rapaz suspeito, de 21 anos, e conseguiram fazer a abordagem.

Ele carregava 08 porções de crack, dinheiro e um pote plástico com pedaços de papel com um número de telefone.

No interior da casa estava o outro suspeito, de 18 anos. Ele tem uma passagem por homicídio no estado do Pará e ainda tentou fugir pulando o muro dos vizinhos, mas foi alcançado 02 ruas depois.

Dentro do imóvel, os policiais encontraram 09 pedaços de maconha, R$ 422 em notas, moedas, cadernos de anotações do comércio de drogas, papel filme, faca, além de uma mochila com mais entorpecentes e uma balança de precisão.

Chamou atenção da equipe que, dentro de um dos caderninhos, havia uma “lista de 121” (o número equivale a homicídio no Código Penal) com vários nomes. Alguns estavam marcados com ok. De acordo com a CPE, a lista era de pessoas que seriam assassinadas.

Os dois foram encaminhados à Central de Flagrantes e autuados por tráfico de drogas, que é inafiançável.

Um terceiro jovem, de 18 anos, também estava no local. Ele chegou a ser levado para delegacia, mas como não portava nenhuma das drogas apreendidas, não deverá responder pelo crime.