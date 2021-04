Roberto anuncia que Anápolis volta a ter decreto próprio a partir de quarta-feira (14)

O prefeito Roberto Naves (PP) anunciou que a partir desta quarta-feira (14) volta a valer em Anápolis o decreto municipal da matriz de risco e que, como a cidade está com a ocupação de leitos na casa dos 70%, prevalecerá o nível moderado.

Com isso, Anápolis deixa oficialmente o revezamento 14×14 determinado pelo Estado. Roberto atribui ter tomado essa decisão devido a nova situação epidemiológica do município, que assim como o país viveu em março seu pior momento.”Lockdown só será utilizado em casos extremos, para controlar as ondas da pandemia e estruturar ainda mais o sistema de saúde”.

Para se ter uma ideia da queda nos índices da pandemia, se levarmos em conta os 10 últimos dias de março em comparação aos 10 primeiros dias de abril, a diminuição dos casos confirmados na cidade é de 61%, tendo sua média caindo de 328 casos por dia no primeiro período para 125 casos por dia no segundo.

No quesito óbitos também houve uma queda considerável, com redução de 40% na média de óbitos nos últimos dez dias. Técnicos da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) atribuem esta queda à adoção de medidas restritivas em março, pior mês da pandemia, e também à campanha de vacinação no município que tem sido eficaz e rápida.

O Portal 6 apurou que uma reunião nesta terça-feira (13) vai bater o martelo se os protocolos do nível moderado antes dos lockdowns se mantém ou não. Neste grau da matriz de risco, boa parte das atividades econômicas tinham de encerrar às 16h.