A2 Soluções é a opção para empresários de Anápolis que querem vender para o governo

Vender para o governo é muito mais simples do que se imagina, sendo que esse mercado está disponível a todos que queiram dele participar.

A licitação é um procedimento administrativo obrigatório que é utilizado pelos gestores públicos para comprar produtos ou contratar serviços, de modo que todas as empresas tenham chances iguais de serem selecionadas para um trabalho específico.

O que muitos não sabem é que qualquer empresa, devidamente documentada, pode participar de processos licitatórios para incrementar o faturamento, sendo que a assessoria especializada contribui para esse processo, diminuindo custos com tempo e operação, bem como aumentando a potencialidade de êxito, ainda mais com as novas regras trazidas pela Nova Lei de Licitações, publicada em 01/04/2021.

Em Anápolis, para ajudar os empresários que desejam participar de licitações, se destaca a A2 Soluções, que é especializada em contratações públicas e conta com profissionais com 14 anos de experiência.

O atendimento é individualizado e personalizado para cada cliente, abrangendo desde a organização jurídica e operacional da empresa, até o cadastramento em plataformas, participação nos certames, interposição de recursos e defesas administrativas.

E esse trabalho de consultoria é necessário, uma vez que muitas empresas são excluídas das licitações por não cumprirem requisitos ou por desconhecerem regras importantes.

Com o ambiente tecnológico do mercado de licitações, inclusive reforçado pela Nova Lei de Licitações, as empresas podem participar dos certames em todo o Brasil, tendo o governo como um cliente em sua carteira, que compra na casa de trilhões a cada ano, realidade que não mudou, mesmo na época de pandemia.

Cada empresa passará por uma análise customizada, que atenda as suas reais necessidades, independente de ser principiante, intermediária ou frequente no mercado de licitações.