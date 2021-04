Essas são as regras definidas pela Prefeitura de Anápolis para o funcionamento do comércio

A Secretaria Muncipal de Saúde (Semusa) bateu o martelo e definiu os novos protocolos do nível moderado da matriz de risco, que volta a valer a partir desta quarta-feira (14).

O documento, ao qual o Portal 6 teve acesso, está pronto e já foi enviado para publicação no Diário Oficial. A principal mudança com relação a última vez em que a cidade estava neste grau será o horário do comércio.

A restrição de funcionamento para das 09h às 16h deixa de existir e os estabelecimentos ficam autorizados a funcionar para das 09h às 20h, de segunda à sexta-feira.

Vale lembrar que o decreto do governador Ronaldo Caiado (DEM), publicado no início da noite, já previa que os municípios editem as próprias regras desde que respaldadas por notas técnicas.

É o caso de Anápolis, que já tem uma pronta, conforme adiantado pela seção Rápidas. Confira as novas regras:

– ESCOLAS MUNICIPAIS

Particulares: Podem funcionar com 30% da capacidade

Municipais: Continuam no sistema de ensino online por decisão da Secretaria Municipal de Educação

– COMÉRCIO EM GERAL

Funcionamento em horário estendido das 9h às 20h, de segunda à sexta-feira.

– BARES E RESTAURANTES

Podem funcionar com 30% da capacidade, de segunda à sexta-feira, até às 22h. Após este horário, delivery e drive-thru estão liberados

– CULTOS RELIGIOSOS

Podem acontecer com 30% da capacidade máxima de pessoas

– EVENTOS PRIVADOS

Restritos a batizados e matrimônios, com no máximo 50 pessoas e avisados com antecedência à vigilância sanitária

– PARQUES E PRAÇAS

Proibido o uso de brinquedos, academias ao ar livre, parquinhos e espaços esportivos

– FEIRAS LIVRES

Liberadas seguindo protocolos sanitários específicos

– SHOPPINGS

Funcionamento apenas de segunda à sexta-feira, das 12h às 20h, com lotação máxima de 1000 pessoas

ESPAÇOS ESPORTIVOS

Funcionamento com no máximo 14 pessoas e utilizando 50% da quantidade de quadras

CLUBES RECREATIVOS

Funcionamento liberado apenas para atividades desportivas e de ensino de esportes

ACADEMIAS

Uma pessoa para cada 4 metros quadrados, com limite máximo de 200 pessoas

CURSOS LIVRES

Liberados com 30% da capacidade, das 7h às 22h