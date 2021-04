Nota técnica que norteará decreto de Roberto já está pronta

Técnicos da Semusa se reúnem com Roberto Naves agora à tarde para apresentarem a nota técnica que deve nortear o novo decreto do prefeito sobre as atividades econômicas e sociais da cidade.

A expectativa é que a atualização dos protocolos seja publicada ainda nesta terça-feira (13) por meio das redes sociais da Prefeitura.

Na prática, volta a já conhecida matriz de risco. No entanto, a avaliação interna é a de que o nível moderado pode ser flexibilizado para ficar à semelhança dos 14 dias de abertura do decreto estadual.

Isso só está sendo possível devido à queda de novos casos e no percentual de internações.

Como adiantado pelo Portal 6, por enquanto, o governador Ronaldo Caiado também não pretende aumentar as restrições no estado.