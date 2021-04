Revoltado, homem mata a filha com golpes de faca e deixa mais quatro familiares feridos

Uma tragédia familiar foi registrada na noite desta segunda-feira (12), em Rodeio, no Vale do Itajaí (SC), e terminou com a morte de uma jovem de 20 anos, identificada como Géssica Dias Tizon. O autor seria o pai dela, de 42 anos.

O crime, de acordo com a Polícia Civil, teria acontecido depois que a mãe de Géssica, de 39 anos, procurou a delegacia para pedir uma medida protetiva de urgência contra o antigo companheiro.

A mulher foi acompanhada da Polícia Militar buscar os pertences na casa em que vivia com ele e levou tudo para a residência do pais, juntamente com os dois filhos pequenos. Eles foram os únicos que não ficaram machucados.

Isso porque o homem teria se revoltado, ido até o local e ferido com uma faca a ex-esposa, os pais dela (de 56 e 61 anos), o irmão (de 34 anos) e Géssica. Ele ainda teria efetuado disparos com um rifle calibre 22, mas os ferimentos na família foram todos feitos com a arma branca.

Quando o socorro chegou, a jovem já estava morta. Os outros quatro tiveram de ser levados com ferimentos graves para hospitais em Timbó e Indaial, cidades próximas.

O suspeito do crime ainda fugiu para casa e foi encontrado em uma mata próxima, caído em um córrego, com cortes no pulso, pés e barriga. Ele foi preso e também precisou ser socorrido para uma unidade hospitalar.

O caso está sendo investigado como feminicídio e a principal suspeita é que Géssica foi a mais atingida porque teria tentado proteger a mãe.