Brotheragem entre Caio e Arthur no BBB 21 viraliza: “Não saio daqui sem botar lá não”

Mais um vídeo de Caio Afiune no BBB 21 viralizou. Desta vez foi com o Arthur, brother que se aproximou do anapolino após a saída de Rodolffo.

Na última festa PicPay os dois comentavam sobre estar há muito tempo sem ter relações sexuais e o diálogo foi para lá de inusitado.

“Eu não tenho ninguém a não ser você para me atentar, então você vai ter que carregar essa cruz”, disse Caio para o instrutor de crossfit. “Você não tem coragem de tentar”, respondeu Arthur.

A conversa viralizou nas redes sociais e diversas montagens sobre a brotheragem foram realizadas. Numa delas, os internautas recordaram da vez em que eles falavam sobre o tamanho de seus dotes e os exaltavam.

“Você por acaso quer que eu te atrase o cocô?”, perguntou Caio na festa anterior. “Não saio daqui sem botar lá não”, brincou.

Assista o edit completo: