Caixa tem aviso importante para quem vai receber o auxílio emergencial pelo Bolsa Família

Beneficiários do Bolsa Família já podem verificar os valores do auxílio emergencial a que terão direito. Os pagamentos, para este grupo, começam na sexta-feira (16), de acordo com o final do NIS (Número de Inscrição Social).

De acordo com a Caixa, a consulta já está disponível pela Central de Atendimento 111. Já a consulta pelo site e aplicativo estará liberada a partir desta quinta-feira (15).

A consulta à aprovação do auxílio também é feita pelo site do Ministério da Cidadania: consultaauxilio.cidadania.gov.br/consulta/.

As parcelas do auxílio emergencial 2021 podem ser de R$ 150, R$ 250 ou R$ 375, a depender da composição familiar do beneficiário: As famílias, em geral, recebem R$ 250; A família monoparental, chefiada por uma mulher, recebe R$ 375; Pessoas que moram sozinhas recebem R$ 150.

Quem faz parte do Bolsa Família receberá o benefício que for de maior valor: ou o auxílio emergencial ou o próprio Bolsa Família.