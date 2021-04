Mais uma atividade está prestes a ficar imune a lockdown em Anápolis

Foi aprovado em segunda votação, nesta quarta-feira (14), na Câmara Municipal de Anápolis, o projeto de Lei da vereadora Trícia Barreto (MDB) que garante a “essencialidade de atividade física em estabelecimentos particulares e públicos de Anápolis”.

Na prática, o texto impede que academias de musculação, quadras esportivas e clubes de recreação fechem as portas durante a pandemia mesmo quando houver a necessidade de lockdown.

A propositura passou por unanimidade nos dois turnos em que foi colocada em votação na Casa.

Recentemente, também sem objeção de nenhum vereador, a Câmara Municipal autorizou a realização de missas e cultos independentemente da situação sanitária da cidade.

Os dois projetos ainda precisam passar pela sanção ou veto do prefeito Roberto Naves (PP), mas a expectativa é que o texto não volte para o Legislativo.

Caberá ao Poder Executivo a regulamentação do texto para determinar as regras sob as quais os estabelecimentos terão de cumprir nessas situações extremas.