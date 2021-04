Por causa de manifestação, operação policial é montada em Anápolis

Uma movimentação diferente de viaturas da Polícia Militar está ocorrendo ainda no início da tarde desta quarta-feira (14), nas imediações da Prefeitura de Anápolis.

Ao Portal 6, o Comando de Policiamento Urbano (CPU) do 4º BPM explicou que os agentes precisaram se mobilizar após serem espalhados rumores de que uma manifestação ocorreria no local. O motivo exato do protesto, porém, não foi revelado.

Por isso, o comandante do 3º CRPM, coronel Paulo Roberto, determinou que equipes fizessem o monitoramento do espaço para evitar registros de aglomerações.

Quatro viaturas foram deslocadas para lá por volta de 10h30. No entanto, até o momento, ninguém apareceu.

Mesmo assim, dois carros da Polícia Militar continuam na Prefeitura para garantir o cumprimento das medidas sanitárias de combate ao novo coronavírus.