Sábado terá cinema ao ar livre no Parque Ipiranga; veja como assistir

Evento permite entrada de animais de estimação e bebidas alcoólicas são proibidas

Gabriella Pinheiro - 09 de julho de 2025

Sábado terá cinema ao ar livre no Parque Ipiranga. (Foto: Divulgação)

Moradores de Anápolis poderão desfrutar, no próximo sábado (12), de mais uma edição do Cine Picnic, no Parque Ipiranga, que oferece sessões de cinema ao ar livre.

Desta vez, a ação acontecerá a partir das 17h. O público poderá assistir, de forma totalmente gratuita, ao filme “Os Goonies”, dirigido por Richard Donner e produzido por Steven Spielberg.

Realizado pelo Território Cultural e pela Associação Amigos do Cezinha, com apoio do Cine Prime, é recomendado que os visitantes levem mantas, toalhas e comidas para piqueniques colaborativos.

Além disso, é permitida a entrada de animais de estimação. Contudo, bebidas alcoólicas não são permitidas no parque. A previsão é que uma nova sessão aconteça em setembro.

Vale destacar que o filme conta a aventura de um grupo de crianças que está em busca de um tesouro perdido, enfrentando perigo e fortalecendo amizades ao longo do caminho.

