Decisão de voltar com ex terminou com quebradeira, violência e polícia em Anápolis

Policiais militares tiveram de ser acionados na noite desta quarta-feira (14) para atender o pedido de socorro de uma mulher, de 32 anos, que vive no Residencial Copacabana, em Anápolis.

Aos agentes, ela contou que um ex-namorado foi até o endereço e quebrou vários móveis da casa em que vive, além de danificar o para-brisa de um carro.

Em seguida, ainda teria cometido agressões contra a vítima e feitos ameaças. Neste momento, sem ter mais como se proteger, foi que a mulher decidiu chamar a ajuda.

Toda revolta do suspeito, segundo ela, seria motivada pela não aceitação do fim do relacionamento entre eles. Isso porque a vítima teria o deixado para voltar com um antigo amor.

Quando percebeu que a viatura estava sendo chamada, o homem parou com tudo o que estava fazendo e fugiu para não ser detido.

Um patrulhamento chegou a ser realizado pelas imediações da residência da vítima, mas o suspeito não foi mais localizado.

O caso foi registrado, inicialmente, como lesão corporal dolosa.