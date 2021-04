Vídeo mostra exato momento em que criança em mini moto é atropelada por ônibus em Goiás

A quarta-feira (14) foi de muito desespero para uma família que vive no Residencial Solar Ville, em Goiânia, a 59 km de Anápolis.

É que um garotinho, de 09 anos, saiu na rua com uma mini moto, passou direto por um cruzamento e acabou sendo atropelado por um ônibus.

A imagem que flagra o momento exato da colisão está sendo amplamente divulgada nas redes sociais. Depois do episódio, várias pessoas correram para tentar ajudar.

Câmeras flagraram criança de 09 anos sendo atropelada por ônibus, em Goiás.

O menino precisou ser socorrido às pressas pelo Corpo de Bombeiros e foi encaminhado para o Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol). Lá, precisou passar por uma cirurgia para amputar o braço direito.

À TV Anhanguera, apesar de se recusar a dar entrevista, o pai da vítima contou que eles moram nas proximidades do acidente e que o filho já tinha o costume de pilotar a mini moto.

Como o veículo não exige documentação nem placa, o menor poderia conduzi-la, mas apenas em trilhas, motocross ou competição, não pelas ruas da cidade.

O motorista do ônibus permaneceu todo o tempo no local para prestar assistência ao garotinho e passou por teste do bafômetro, que comprovou que não havia ingerido nenhuma bebida alcoólica.

O caso está sob a responsabilidade da Delegacia Especializada em Investigações de Crimes de Trânsito (DICT) da capital.