Nova líder do BBB 21, Viih Tube já tem nome para indicar ao paredão

Líder da semana, Viih Tube disse para Juliette, na madrugada desta sexta (16) no BBB 21, que pode colocar Gil no Paredão. Na conversa com a maquiadora, a youtuber afirmou que o doutorando em economia não estava olhando no olho dela por considerá-la uma opção de voto.

Viih disse que entende o brother por ter atitude parecida com a dele. “Tu não olha no olho de Gil, não?”, perguntou a paraibana.

“Eu também sou assim. Eu não consigo falar com o Gil agora. Nem abracei ele quando eu fiquei líder. Não consigo falar com ele. Eu sou assim porque ele é uma opção para mim, entendeu?”, respondeu a youtuber.

Juliette afirmou que a situação é “triste”. “É difícil. Não quero acabar com o sonho do menino, não quero acabar com a vida dele. Não que sou eu que escolho, é o público. Mas querendo ou não, por no Paredão é um risco que a pessoa corre”, concluiu