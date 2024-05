Zé Felipe revela motivo de atraso na construção de nova mansão em Goiânia

Revelação foi dada pelo influenciador por meio dos stories do Instagram

Gabriella Pinheiro - 02 de maio de 2024

Imagem mostra o cantor Zé Felipe. (Foto: Reprodução/Instagram).

Prevista inicialmente para ser entregue no final do ano de 2023, as obras da construção da nova mansão da influenciadora Virginia Fonseca e do cantor Zé Felipe tiveram o prazo prolongado devido a uma demanda do filho de Leonardo.

A revelação foi feita pelo próprio famoso que utilizou o Instagram na última quarta-feira (1º) para abrir uma caixinha de perguntas e responder algumas perguntas dos seguidores.

Em um dado momento, a celebridade foi questionada por um internauta se costuma dar palpites na construção das obras da nova residência, que, segundo ele, estão perto de finalizar.

Zé Felipe afirmou que sim e que, inclusive, a demora para a entrega da obra aconteceu devido a um pedido dele.

“Com certeza. Inclusive, a ideia de subir o pé direito da casa foi minha, por conta disso demorou mais”, disse ele rindo da situação, através dos stories do Instagram.

Vale ressaltar que, conforme compartilhado pela influenciadora, a propriedade possui 7 mil metros quadrados e contará com um total de 7 suítes, uma piscina de 100 metros, adega, ofurô, sauna, salão de beleza e um deck, que dá de frente para uma bela mata preservada.

Veja o vídeo: