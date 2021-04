Além de mais mortes, Anápolis tem nova explosão de casos de Covid-19 nas últimas 24h

Enviado à imprensa no final da tarde desta segunda-feira (19), o boletim informativo da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) trouxe o registro de sete óbitos por Covid-19 e uma quantidade expressiva de novos pacientes diagnosticados com a doença.

Entre as vítimas estão pessoas de média idade e idosos, que faleceram nas seguintes datas:

16/04 – Um homem de 65 anos

18/04 – Três mulheres de 54, 59 e 84 anos e um homem de 79

19/04 – Duas mulheres de 42 e 59 anos

Além das fatalidades, também chama a atenção a expressiva quantidade de novos casos registrados nas últimas 24h na cidade.

Foram um total 348 pacientes que testaram positivo para o novo coronavírus. Dentre eles, 184 são do sexo feminino, com idade entre 01 e 87 anos, e 164 do sexo masculino, com 05 meses a 89 anos.

Leitos

Na contramão do aumento de mortes e novos casos, a taxa de ocupação dos leitos de enfermaria seguem em queda na rede municipal.

Conforme o painel de acompanhamento da Prefeitura de Anápolis, os índices são de 47% e 69,3%, respectivamente.

Números totais

Desde o início da pandemia, um total de 34.619 se contaminaram com o vírus na cidade. Destes, 29.286 já terminaram o período de quarentena e podem se considerar curados.

Há ainda 4.131 pessoas com a doença em isolamento domiciliar e 158 internados.

O número de mortos, até o momento desta publicação, chegou a 1.022.