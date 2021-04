Prefeitura de Anápolis antecipa imunização contra a Covid-19 para quem ia se vacinar no feriado

Idosos de Anápolis cuja data de aplicação da segunda dose seria nesta quarta-feira (21) – feriado de Tiradentes – já podem procurar nesta terça-feira (20), das 08h às 16h, um dos quatro postos para receber a vacina contra a Covid-19.

A antecipação foi anunciada pela Prefeitura, que informou que as unidade do Anexo Itamaraty, Ginásio Internacional Newton de Faria, CMTT e Ginásio da UniEVANGÉLICA foram reservadas para este fim.

Já a primeira dose está disponível para profissionais da saúde – por categoria, conforme chamamento dos conselhos de classe – e da segurança pública em atividade com idade acima de 35 anos, de acordo com grupos definidos pelas corporações. Essas doses fazem parte da remessa que veio do Estado destinada exclusivamente a estes grupos.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), a pessoa que teve a doença deve aguardar no mínimo 30 dias para receber a vacina e pacientes que usam medicamentos imunossupressores, em tratamento oncológico ou de hemodiálise, precisam ter autorização médica para tomar a dose.