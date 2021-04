Fernando Haddad faz elogio a deputado Alexandre Frota após pedido de desculpas

O deputado federal Alexandre Frota (PSDB), 57, pediu desculpas, na noite desta segunda (19), ao ator José de Abreu, 74. A declaração foi dada no início da entrevista que o tucano fez com o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT), para o seu programa Boa Noite com Alexandre Frota, exibido na Rede Brasil e em suas redes sociais.

“Zé de Abreu, no passado, nós fomos grandes amigos, eu tive várias oportunidades de estar do seu lado, inclusive, em um dos momentos mais tristes de sua vida. Eu, Zé, alguns anos atrás, gravei um vídeo que teve uma repercussão muito grande, onde eu talvez tenha me excedido, tenha sido de uma maneira extremamente agressiva ao falar sobre você. E eu queria aqui, Zé, te pedir desculpas”, afirmou ele em referência a um vídeo de 2017.

“Já erramos, quem não errou? Quero prestar essa homenagem a você que nas últimas horas falou bastante nas redes sociais. Essa é uma oportunidade para que todos nós possamos crescer. As diferenças podem dialogar”, completou Frota.

Antes de o programa ir ao ar, muitos internautas e militantes petistas, como o próprio Abreu, criticaram o fato de Haddad conversar com Frota, que já fez diversos ataques ao PT no passado. “Protesto veementemente contra a ida do companheiro @Haddad_Fernando ao canal do Alexandre Frota! Homofóbico, misógino, condenado várias vezes, inclusive por fake news contra Haddad”, escreveu o ator no Twitter.

“Zé, do fundo do coração, eu não tenho nada contra você. Muito pelo contrário. Gosto de você, não só como ator, mas também como pessoa, e você sabe disso. Peço desculpas se em algum momento te magoei, se em algum momento eu feri você, nós temos grandes amigos em comum, fica aqui minha justa homenagem. A gente erra e a gente pode voltar e tentar consertar. Espero que um dia, em breve, a gente possa conversar, dialogar e possamos ser os amigos que fomos durante tantos anos”, afirmou Frota.

Haddad elogiou a atitude e destacou que o político se afastou da base de apoio ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido), um gesto que, na visão dele, deveria ser “seguido por outros parlamentares”.

“Acho que só por essa cena de você se desculpar com o Zé de Abreu já valeu minha vinda aqui. Que sirva de exemplo. No Brasil, muitas famílias, muitas amizades se dissolveram nos últimos anos por causa da política. Estamos em um drama nacional muito grande, você se afastou da base do Bolsonaro, acho que é um gesto que deveria ser seguido por outros parlamentares. Acho que reconhecer quando errou é importante para chegar em 2022 com um horizonte de sonho, imaginação e esperança para nossa gente”, afirmou Haddad.