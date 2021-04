Bombeiros se mobilizam às pressas para resgatar garotinha em condomínio de Anápolis

Uma família de um condomínio no Jardim Europa, bairro da região Leste de Anápolis, viveu momentos de apreensão neste sábado (24).

Uma criança, de apenas três anos, acabou ficando presa sozinha dentro de um quarto e ninguém conseguia tirar ela.

O Corpo de Bombeiros precisou ser acionado para ajudar a retirar a garotinha do local e, mesmo com uma chave micha, a porta do quarto não abria.

Foi necessário, então, utilizar uma escada do lado de fora para alcançar a janela do prédio da família, que fica no terceiro pavimento.

Segundo a corporação, a altura ultrapassava os 6 metros e, lá de cima, um militar abriu a janela e entrou no quarto.

Dentro do cômodo, a criança foi acalmada, retirada com todo o cuidado e entregue em segurança à mãe, que acompanhou todo o salvamento.