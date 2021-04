Novas mortes e 120 pacientes com Covid-19 são contabilizados pela Semusa

Divulgado no final da tarde desta segunda-feira (26), o boletim informativo da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) trouxe o registro de mais três mortes por Covid-19 em Anápolis.

As três fatalidades ocorreram no domingo (25) no Centro de Internação Norma Pizzari, o hospital de campanha da Prefeitura.

Entre as vítimas estão duas mulheres de 50 e 57 anos, e um homem de 75 anos.

Desde o início da pandemia, um total de 1.060 moradores da Anápolis já perderam a vida em decorrência da doença.

Nas últimas 24h, a Semusa contabilizou mais 120 novos pacientes que testaram positivo para o novo coronavírus.

Leitos

A ocupação dos leitos de enfermaria e UTI seguem abaixo de 70%. Até o momento desta publicação, o primeiro tipo estava com 55% e o segundo em 63%.