Mani Rego confirma separação de Davi: ‘Soube da mudança do status do meu relacionamento por entrevistas’

Comerciante, a quem Davi se referia como mulher durante o confinamento, passou a ser chamada de namorada no dia seguinte após ele ganhar o prêmio milionário

Folhapress - 20 de abril de 2024

(Foto: Reprodução/Redes Sociais)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Mani Rego confirmou neste sábado (20), por meio de suas redes sociais, que chegou ao fim seu relacionamento com Davi, campeão do BBB 24.

A comerciante, a quem Davi se referia como mulher durante o confinamento, passou a ser chamada de namorada no dia seguinte após ele ganhar o prêmio de quase R$ 3 milhões.

“Soube da mudança do status do meu relacionamento por entrevistas”, escreveu a comerciante no Instagram. Ela também deixou de seguir Davi na rede e alterou sua biografia do perfil, onde se apresentava como esposa dele.

“Peço a compreensão pelo silêncio nas últimas 48 horas. Esse momento serviu para que eu não cometesse excessos ou julgamentos por informações ainda eu não tinha processado”, escreveu a baiana.

“O sentimento é que em pleno século 21, depois de ser mãe aos 16 anos do meu único filho, de ter passado e ainda passar (como todos) muitas dificuldades, ter que saber da mudança do status do meu relacionamento por entrevistas”, disse.

“Ouvir que ainda estamos nos conhecendo, não pelos comentários de internet, mas pelas palavras que saíram em rede nacional vindas de uma pessoa que conviveu tempo suficiente para termos uma relação de cumplicidade”, desabafou.

Em entrevista a Ana Maria Braga horas após vencer o BBB 24, Davi chamou Mani de namorada e disse que eles estão em “fase de se conhecer e tomar um sorvete na praia”.

“Como um passe de mágica, passo a ser como um produto que uma pessoa escolhe em qual prateleira devo estar”, escreveu a comerciante. Mani recebeu apoio de artistas, amigos e fãs nas redes sociais.