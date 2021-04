Caixa anuncia liberação de auxílio emergencial para novos benefíciários; veja se você foi contemplado

A Caixa Econômica Federal anunciou nesta terça-feira (27) que pagará o auxílio emergencial 2021 para 206 mil novos beneficiários que tiveram seus cadastros aprovados.

Os depósitos do benefício para os novos aprovados começam a ser feitos no Caixa Tem em 16 de maio, no caso dos nascidos em janeiro, e vão até 16 de junho, para os aniversariantes de dezembro. Neste período, serão depositadas duas parcelas para o público do novo lote. Os depósitos são feitos primeiro no Caixa Tem, para pagamento de contas e para fazer compras.

Os saques e as transferências bancárias para esse público serão liberados de 8 de junho a 8 de julho, de acordo com o mês de aniversário. As datas são as mesmas do calendário de pagamentos da segunda parcela para beneficiários que já estão recebendo o auxílio desde o início das liberações.

A partir da terceira parcela, todos seguem o calendário normal de repasses.

Os novos aprovados já podem consultar os pagamentos por meio da central telefônica 111 ou pelo site: auxilio.caixa.gov.br. No campo “Acompanhe seu benefício”, é possível verificar a situação do pedido e se o pagamento foi liberado. Para fazer a consulta, é preciso informar nome completo, CPF, data de nascimento e nome da mãe. A Caixa informa que não é necessário o cidadão se dirigir às agências do banco para tirar dúvidas.

Vale relembrar que o auxílio emergencial 2021 é limitado a uma pessoa por família e só será pago ao trabalhador que tinha o direito reconhecido em dezembro do ano passado e se encaixa nas regras deste ano.

O benefício básico terá quatro parcelas mensais de R$ 250, mas mulheres chefes de família monoparental (que criam os filhos sozinhas) têm direito a R$ 375. Indivíduos que moram sozinhos podem receber R$ 150 por mês.