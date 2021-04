Inscrições abertas para quase 20 cursos gratuitos de capacitação em Anápolis

O Espaço da Oportunidade, da Prefeitura de Anápolis, anunciou a abertura de novas vagas para cursos gratuitos de capacitação profissional. Toda a população pode se inscrever.

Na área de tecnologia, as turmas disponíveis são para informática básica e informática avançada. Já no segmento de beleza, há cursos de maquiagem para iniciantes, limpeza de pele e design de sobrancelhas.

Foram disponibilizadas também aulas de panificação, sendo que os alunos deverão optar por aprender a fazer pão de leite, pão doce de massa simples, pão campo com batata ou rosca de leite condensado.

E aqueles que preferirem os cursos online, podem se matricular para as aulas de marketing digital para empreendedores, matemática financeira, automaquiagem, limpeza de pele, técnicas de vendas, informática para o mercado de trabalho, Excel ou para desenvolvimento de sites com Google Site.

Interessados podem se inscrever diretamente pelo telefone (62) 3902-1222 ou de forma presencial no Espaço da Oportunidade, que fica Avenida Senador José Lourenço Dias, esquina com a Avenida Goiás, no Centro.