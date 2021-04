Semusa emite novo comunicado sobre a vacinação contra Covid-19 a partir desta quinta (29)

A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) anunciou que enquanto aguarda a chegada de mais doses pelos governos estadual e federal imunizará a partir desta quinta-feira (29) em Anápolis apenas profissionais de saúde e segurança com as doses de AstraZeneca, destinadas pelo Ministério da Saúde exclusivamente para as duas categorias.

Segundo a pasta, somente na quarta-feira (28) foram aplicadas 3.361 doses da vacina contra a Covid-19 – zerando mais uma vez o estoque da Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan. Com isso, os idosos já cadastrados devem esperar e não se dirigir aos pontos de imunização.

A Semusa reforçou que a aplicação de AstraZeneca continua com pontos exclusivos para pedestres no ginásio da UniEVANGÉLICA, no Banco de Leite e na unidade de saúde Santa Maria de Nazareth; e drive-thru na CMTT, Ginásio Internacional Newton de Faria e unidades de saúde do JK, Arco-Íris e Anexo Itamaraty. O horário é das 8h às 16h.

“É importante observar que a vacina para pedestres não será aplicada em pontos de drive-thru, assim como pessoas em veículos não receberão a dose em unidades voltadas para imunizar pedestres. A medida objetiva garantir a organização das filas”, explicou.