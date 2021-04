Jovem dá a luz a bebê gigante após achar que estava grávida de gêmeos

O nascimento de um bebê gigante no Reino Unido está dando o que falar. Emilia veio ao mundo com quase 6 kg e por pouco não se tornou o maior recém-nascido do país, onde o recorde é de um bebê nascido em 2012 com 6,4 kg.

A mãe dela, Amber Cumberland, tem 21 anos e ficou 24h em trabalho de parto antes da cesariana – que precisou de duas pessoas apenas para tirar Emilia e outra para ajudar no resto do parto.

A jovem mamãe contou ao jornal Daily Mail que os médicos pensaram que fossem gêmeos, por conta do tamanho da barriga.

“Minha barriga ficou tão grande que comecei a ter muitas estrias, minha pele estava tão fraca que chegava a sangrar se eu levantasse rápido demais”, contou.

Também disse que o bebê nasceu saudável, mas que ela precisará de fisioterapia para ajudar músculos prejudicados com a gestação.