Prefeitura de Anápolis abre minicurso para ajudar quem quer ter o próprio negócio

Você sempre quis ter seu próprio negócio, mas não sabe por onde começar? A Fábrica do Empreendedor da Prefeitura de Anápolis, localizada na sede da Secretaria de Indústria, Comércio, Trabalho, Emprego e Renda pode te ajudar. Nesta sexta-feira (30), às 14h, acontece palestra com o tema: “O que você precisa saber antes de se tornar um microempreendedor.” As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas gratuitamente pelo telefone (62) 3902-1222.

O minicurso, voltado para microempreendedores que desejam formalizar a sua microempresa ou aqueles que buscam mais informações sobre seus direitos e obrigações, será ministrado pela professora universitária Ana Valéria Freitas. “Esclareceremos todas as dúvidas para quem quer se tornar um microempreendedor individual seja uma pessoa de sucesso, assim como sua empresa”, convida.

O programa Fábrica do Empreendedor atua na formalização, apoio e qualificação dos microempreendedores individuais (MEI). Além disso, possibilita o acesso à inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), entre outras habilitações, como a emissão de nota fiscal, participação em licitações governamentais, redução de custos em tributos e auxílio na movimentação bancária.

Este processo é feito de modo desburocratizado e sem ônus. Os microempreendedores individuais também têm acesso a direitos e benefícios previdenciários (auxílio doença, pensão por morte para a família, salário-maternidade e aposentadoria por idade).