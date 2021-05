Tribunal de Justiça de Goiás anuncia concurso público com 99 vagas

Os concurseiros de plantão podem comemorar. Foi anunciado pelo Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO) nesta segunda-feira (03) a realização de certame para Corte.

Segundo o TJGO, as oportunidades serão para suprir os cargos vagos de analista judiciário no 1º grau de jurisdição. Um total de 99 vagas imediatas devem ser abertas.

Em nota à imprensa, a Corte informou que já foi determinada a remessa dos autos do procedimento administrativo à Comissão de Seleção e Treinamento do Tribunal para adoção das providências necessárias à realização do concurso.

O próximo passo é escolher a banca, que divulgará edital. Quem tiver interesse em participar do certame deve ter ensino superior completo.

A expectativa é de que a remuneração inicial ultrapasse R$ 4 mil. No TJGO, servidores também recebem auxilio-alimentação e auxílio creche.