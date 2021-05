Caio Afiune solta o verbo contra produção do BBB 21: “muito ‘paia’, muito chateadão”

A final do BBB 21 não foi motivo de alegria para todos os participantes. Na madrugada desta quarta-feira (04), o anapolino Caio Afiune usou as redes sociais para demonstrar uma grande insatisfação com a produção do programa.

É que durante um quadro de memes, na grande final, foram exibidas imagens em que o fazendeiro pede a torcida do cantor Leonardo, ao invés da de Rodolffo, como ele afirmou várias vezes enquanto esteve na casa mais vigiada do Brasil.

Caio se incomodou com a fama de ‘mentiroso’ e decidiu gravar uma série de stories para explicar que gravou dois vídeos, mas que apenas um foi exibido.

“Tô muito chateado, muito mesmo. Eu fiz um [vídeo] realmente pedindo para o Rodolffo torcer para mim mesmo. Jamais iria falar uma coisa dessa em um programa ao vivo sabendo que o conteúdo ia todo para a internet. Eu não ia inventar isso lá dentro. Depois, voltou para mim, para eu fazer outro vídeo para outra pessoa. Coloquei o Leonardo”, disse.

“Muito ‘paia’, muito chateadão. Contrariado com isso. Peço que vocês me entendam e se eu achar o vídeo, eu vou postar na hora. Mas eu vou procurar e vou achar se Deus quiser para mostrar para vocês. Eu posso ter muito defeito, mas isso aí não”, afirmou.

Apesar da justificativa, e mesmo com a certeza dos internautas de que havia uma pegadinha por trás da edição, foram muitos os que se aproveitaram do momento para fazer novos memes com o “vídeo extra” do anapolino.

