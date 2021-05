A desculpa que planos de saúde estão dando para aumento do custo de UTI

A Abramge, associação que reúne empresas de planos de saúde, diz que o custo médio por paciente internado com Covid-19 em UTIs cresceu quase 40% entre abril de 2020 e março deste ano, para R$ 56 mil.

O motivo, segundo a entidade, é o aumento das internações de pacientes jovens, que ficam por mais tempo em terapia intensiva, além da severidade dos casos.

Os planos de saúde têm sido pressionados por entidades de defesa do consumidor a segurarem o aumento nos preços, mas argumentam que a inflação dos insumos usados no tratamento e a importação dos medicamentos do kit intubação, principalmente os bloqueadores neuromusculares, também fizeram o custo subir.

Afirma, ainda, que o tempo médio de internação variou entre 11 e 13 dias durante o período.