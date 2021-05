‘Amigos da pesca’ se dão muito mal ao serem flagrados pela PRF em Anápolis

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) conseguiu fazer uma grande apreensão de pescados irregulares na BR-414, na noite de quarta-feira (05), em Anápolis.

Conforme a corporação, as espécies são provenientes de ao menos quatro rios do estado e o transporte desses animais não pode ser feito como foi percebido no momento da abordagem.

A PRF também chamou a atenção para os instrumentos encontrados no veículo – como redes, arpões, equipamentos de mergulho, além de muitas varas e molinetes.

Os objetos caracterizam pesca predatória, que no Brasil é considerado crime e tem sérias implicações legais.

A dupla, que não teve a identidade revelada, foi encaminhada à Central de Flagrantes da Polícia Civil.