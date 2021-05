Caiado anuncia que Anápolis terá agência dos Correios para atender empresas

O governador Ronaldo Caiado (DEM) anunciou que, junto com o presidente dos Correios, Floriano Peixoto Vieira Neto, assina nesta sexta-feira (07) um protocolo de intenções para a instalação de uma agência especializada no atendimento a empresas no Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA).

A parceria para implantação da nova agência dos Correios é coordenada pela Secretaria-Geral da Governadoria (SGG) e marca a etapa inicial do projeto da gestão estadual que pretende fazer de Anápolis o maior polo logístico do país.

“O município, localizado entre Goiânia e Brasília, está no entroncamento de importantes vetores logísticos nacionais, como o Porto Seco Centro-Oeste, a Ferrovia Centro-Atlântica e a Norte-Sul. Além do Aeroporto Internacional de Cargas e as BRs 153 e 060”, destacou a pasta.

Segundo a SGG, a agência dos Correios do DAIA atenderá toda a região, com foco em pessoa jurídica, já que possuirá estrutura especializada para esse perfil de clientes.

A unidade deve ser inaugurada nos próximos meses e contará com espaço de 1.100 m², amplo estacionamento, além de área para carga e descarga de encomendas.