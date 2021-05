Sob forte emoção, corpo de Paulo Gustavo é cremado no Rio de Janeiro

O corpo do ator e humorista Paulo Gustavo, 42, foi cremado em cerimônia restrita na tarde desta quinta-feira (6), no Cemitério e Crematório Alto da Colina, em Niterói, no Rio de Janeiro. Ele morreu na terça-feira (4) após ficar internado por quase dois meses devido complicações da Covid.

Thales Bretas, marido de Paulo Gustavo, foi um dos primeiros a chegar ao velório. A mãe do ator, Déa Lúcia, e sua irmã, Ju Amaral, também já estavam no local. Amigos próximos do ator estiveram no local para se despedir.

Sob emoção muita emoção, a cerimônia de despedida do ator começou às 8h40 com o velório no salão nobre do crematório. Ela terminou às 14h30 com a benção do reitor do Cristo Redentor Padre Omar.

Passaram pelo local, além de Preta Gil e seu marido, as atrizes Ingrid Guimarães, 48, Heloísa Périssé, 54, e Mônica Martelli, 52, a modelo Carol Trentini, 33, o comediante Marcus Majella, 41, a humorista Tatá Werneck, 37, e seu marido, Rafael Vitti, 25, e o Padre Omar.

Após a cremação, o viúvo de Paulo Gustavo e a mãe Déa Lúcia se juntaram os amigos famosos e fizeram foto de despedida com uma camiseta feita em homenagem ao ator.