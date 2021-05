Liberado para funcionar em Anápolis, cinema volta com tudo e tem três estreias

Com a volta do grau leve da matriz de risco nesta sexta-feira (07), os cinemas de Anápolis ganharam permissão para retomar as atividades.

E a boa notícia para os amantes da sétima arte é que três estreias na cidade já foram colocadas em cartaz no Cinemais do Brasil Park Shopping.

O suspense A Viúva das Sombras, o terror Rogai por Nós e o longa de aventura Godzilla vs King se juntam a Tom e Jerry – O Filme e Monster Hunter, que já haviam sido colocados em exibição.

Segundo o Cinemais, os ingressos estão liberados para compra e esta programação vai até 12 de maio – quando novos lançamentos devem chegar.

O Portal 6 não conseguiu contato com o Cineprime para checar se as salas instaladas no Anashopping também terão voltarão a funcionar.

Entre os protocolos que as duas redes devem seguir para combater à Covid-19 estão o distanciamento entre poltronas e uso obrigatório de máscaras.

A Vigilância Sanitária determinou ainda que temperaturas precisam ser medidas na entrada e que a limpeza e higienização das salas devem ocorrer antes e depois de cada sessão.