Em Anápolis, jovem quase é assassinada após dizer ‘não’ para o namorado

O final da noite desta sexta-feira (07) foi de violência em Anápolis. Uma jovem, de 22 anos, foi alvo de uma tentativa de feminicídio no Jardim Alvorada, região Leste da cidade.

Acionada, a Força Tática Municipal percebeu que o suspeito, de 24 anos, empreendeu fuga, pulando o muro de vizinhos, assim que a viatura se aproximou do endereço. Ele foi perseguido e localizado no quintal de uma residência próxima.

Já a vítima estava trancada dentro de um quarto e precisou ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levada para o Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA).

Consciente e estável, ela conseguiu contar para os policiais que foi ferida com uma facada no abdome depois que se negou a sair de casa com o companheiro para comprar bebidas alcoólicas e ele ficou com muita raiva.

Os dois vivem em união estável há cerca de quatro meses e o namorado só não teria a executado porque um tio estava na casa e tomou a faca das mãos dele.

O rapaz ainda disse que pegaria outra arma branca para terminar o ‘serviço’ e foi quando ela, mesmo ferida, correu para o quarto e se trancou para não ser morta e pedir socorro.

O suspeito foi encaminhado à Central de Flagrantes, autuado por tentativa de feminicídio e está à disposição do Poder Judiciário.