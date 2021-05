Jovem expõe match com ator famoso e é expulsa de app de namoro

Uma influenciadora digital de 20 anos foi expulsa de um aplicativo de relacionamento após expor o match entre ela e o ator Matthew Perry, 51, conhecido por interpretar Chandler no seriado “Friends” (1994-2004).

No início da última semana, Kate Haralson divulgou no seu TikTok uma videochamada que fez com o ator, depois de os dois terem se conhecido pelo aplicativo Raya, exclusivo a pessoas ricas e famosas. O conteúdo já foi apagado da conta da influenciadora.

Segundo ela, a ligação foi feita em maio do ano passado, quando Haralson tinha 19 anos e Perry já estava se relacionando com a agente literária Molly Hurwitz, 29. O casal começou a namorar em dezembro de 2019 e anunciou o noivado em novembro do ano passado.

Em entrevista ao site Page Six, Haralson disse não se importou com a expulsão. “Eu me sinto bem sobre isso. Eu nunca mais tinha usado o app mesmo”, afirmou. De acordo com as regras do Raya, os usuários devem respeitar a privacidade dos outros membros.

A influenciadora também disse que havia selecionado o filtro do aplicativo para homens mais velhos como uma brincadeira. “Foi um pouco estranho conversar com alguém com a idade do meu pai. Isso não parecia certo, especialmente porque ele sabia a minha idade.”

Haralson contou que, em um ponto da conversa, Perry disse: ” Eu sou tão velho quanto o seu pai?”.

Ela disse que vem sendo criticada por ter exposto a conversa com o ator. “Me sinto meio mal por isso, mas, ao mesmo tempo, vejo vários caras de Hollywood conversando com meninas jovens e acho que todo mundo deveria ficar sabendo disso.” O Page Six entrou em contato com Perry, mas não teve retorno.