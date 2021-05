Prefeitura de Anápolis se pronuncia sobre a aplicação da segunda dose de Coronavac

A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) aguarda a chegada de mais doses para continuar o reforço. Todas as vacinas Coronavac enviadas pelo Governo de Goiás no fim de semana para Anápolis foram aplicadas nesta segunda-feira (10) e o Instituto Butantan informou que já enviou ao Ministério da Saúde mais doses que serão distribuídas aos estados. A expectativa é que ainda nesta semana, mais imunizantes desta marca cheguem à cidade.

Enquanto isso, a pasta continua com cadastro e vacinação da primeira dose em pessoas com comorbidades (confira lista abaixo) de 55 a 59 anos; gestantes e puérperas (45 dias pós-parto), acima de 18 anos; e pessoas com deficiência cadastradas no Benefício de Prestação Continuada (BPC) com idade entre 55 e 59 anos. Mais de mil pessoas foram vacinadas somente no primeiro dia aberto a esse público.

Para se cadastrar a pessoa deve acessar o site vacina.anapolis.go.gov.br/cadastrar e preencher todo o formulário. Para comorbidades será necessário laudo médico; para gestantes, exames de gravidez; e puérperas, a certidão de nascimento do recém-nascido. A vacinação acontece em pontos exclusivos para pedestres, que funcionam no ginásio da UniEVANGÉLICA, no Banco de Leite e na unidade de saúde Santa Maria de Nazareth; e em sistema drive-thru na CMTT, Ginásio Internacional Newton de Faria e unidades de saúde do JK, Arco-Íris e Anexo Itamaraty.

Grupos anteriores

Mesmo com a abertura da vacinação de pessoas com comorbidades, a Prefeitura de Anápolis continua a aplicação da primeira dose em idosos com idade igual ou superior a 60 anos já cadastrados, e profissionais de saúde e segurança acima de 18 anos, conforme listas enviadas pelos conselhos das categorias.

Também estará disponível a vacina da AstraZeneca para profissionais da saúde. É importante ressaltar que para os idosos será administrada somente primeira dose já que o município aguarda que o Ministério da Saúde envie os imunizantes da Coronavac para a aplicação da segunda.

Comorbidades:

Diabetes mellitus

Pneumopatias crônicas graves

Hipertensão arterial resistente (HAR)

Hipertensão arterial estágio 3

Hipertensão arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão-alvo e/ou comorbidade

Insuficiência cardíaca (IC)

Cor-pulmonale e hipertensão pulmonar

Cardiopatia hipertensiva

Síndromes coronarianas

Valvopatias

Miocardiopatias e pericardiopatias

Doenças da aorta, dos grandes vasos e fístulas arteriovenosas

Arritmias cardíacas

Cardiopatias congênita no adulto

Próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados

Doença cerebrovascular

Doença renal crônica

Imunossuprimidos

Hemoglobinopatias graves

Obesidade mórbida

Síndrome de Down

Cirrose hepática