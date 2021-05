Mulher dada como desaparecida é encontrada dentro de cobra gigante

Dada como desaparecida, a fazendeira Wa Tiba, de 54 anos, foi encontrada dentro de uma cobra píton. O caso ocorreu na Indonésia e viralizou.

Segundo o The Washington Post, a mulher teria sido engolida quando foi visitar uma plantação de milho na Ilha de Muna, que é cercada de cavernas, penhascos e animais.

Cerca de 100 pessoas foram mobilizadas para procurar ela e, durante as buscas, o pessoal encontrou uma cobra píton de aproximadamente sete metros de comprimento, inchada e sem conseguir se mover.

Os moradores , então, mataram a cobra e cortaram a protuberância com um facão. Ao abri-la, encontraram a fazendeira intacta com a mesma roupa que havia saído no dia anterior.

As imagens, bastantes sensíveis, foram capturadas em vídeo (clique aqui caso queira assistir) por um dos moradores presentes.

De acordo com o jornal, mesmo sendo raro cobras píton comerem mamíferos grandes como seres humanos, esta mulher foi a segunda vítima encontrada dentro de uma píton na Indonésia dentro de um ano.