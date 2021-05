Enquanto dormia, homem teve mão decepada e foi brutalmente assassinado pelo sobrinho

Está repercutindo nas redes sociais o caso assustador de um jovem de 19 anos que usou um facão para matar o tio, em Dourados, no Mato Grosso do Sul.

Alexandre do Nascimento Santos foi detido na segunda-feira (09) e usava as mesmas roupas do momento do crime, que ainda estavam manchadas de sangue.

Ele e o tio, conforme o Portal Top Mídia News, moravam no mesmo quintal. A vítima foi identificada como Cícero Rodrigues dos Santos, de 50 anos.

Segundo a Polícia Civil, o rapaz teria cometido o crime enquanto o tio dormia. O primeiro golpe de facão teria sido na região do pescoço e a vítima ainda teve uma das mãos decepadas.

Alexandre foi apontado pela família como uma pessoa violenta. No momento da prisão, estava com um carro, modelo Fiat Strada, que pertencia ao tio assassinado.

Com frieza e sem demonstrar arrependimentos, ele confessou aos policiais que cometeu o crime apenas para ficar com o veículo e R$ 200 que estaria no bolso do tio.

A arma branca ainda não foi encontrada, mas Alexandre está à disposição da Justiça para responder por latrocínio (roubo seguido de morte).