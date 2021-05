Clínica de Anápolis oferta mais de 50 tipos de ultrassonografias com preços populares

Referência em consultas de qualidade com preços acessíveis e oferecendo mais de 2 mil exames laboratoriais, a Clínica Popular da Saúde também se destaca na oferta de ultrassonografias.

Ao todo, são mais de 50 tipos de exames de imagens, sendo que a clínica trabalha com horários diferenciados para atender a toda a população, inclusive as pessoas que trabalham e possuem agenda mais apertada.

Durante a semana, entre segunda e sexta-feira, há profissionais disponíveis para a realização das ultrassonografias nos períodos matutino e vespertino.

Aos que preferem realizar os exames no sábado, eles também podem ser feitos neste dia, exclusivamente pela manhã.

Além da acessibilidade nos horários, a Clínica Popular da Saúde também trabalha com pagamentos facilitados e parcelamentos em até 10x nos cartões.

Os pacientes interessados nas ultrassonografias ou em outros atendimentos devem fazer os agendamentos pelos telefones e WhatsApp (62) 3324-8593 e (62) 9 9551-1193.

Confira a lista completa de ultrassonografias ofertadas pela clínica

Obstétrica, transvaginal/endovaginal, abdome inferior e superior, aparelho urinário, obstétrica 1º trimestre endovaginal, pélvica, próstata via abdominal, rins e vias urinárias, tireoide, transvaginal controle ovulação, axila, glândulas salivares, mamas, abdome total, braço, cervical, joelho, mão, obstétrica com translucência nucal, ombro, parede abdominal, partes moles, pés, pescoço, perna, punho, quadril, cervical, região inguinal e tornozelo.

Há ainda ultrassonografias da mão, tórax, transvaginal contagem de folículos, bolsa escrotal, coluna cervical, lombar, lombo-sacro, músculo dorsal, obstétrico gemelar, região occipital, região perianal, doppler coluna cervical, doppler coluna lombar, doppler coluna lombo-sacro, doppler transvaginal, mão com doppler, pé com doppler, punho com doppler, tireoide com doppler, doppler colorido venoso de membro inferior e superior, doppler de bolsa escrotal, doppler de abdome superior, obstétrica doppler e doppler aorto íliaco unilateral.